رسميًا | وست هام يُقيل مانويل بيليجريني

إقالة مستحقة..

أعلن وست هام يونايتد عن إقالة مدربه مانويل بيليجريني من منصبه بأثر فوري، وذلك في أعقاب الهزيمة من ليستر سيتي.

الفريق اللندني استضاف الثعالب على ملعب لندن، غير أنه استمر في عجزه عن تحقيق الانتصارات وهُزم بهدفين لهدف، في مباراة خاضها ليستر باللاعبين البدلاء.

هزيمة ليستر كانت العاشرة لوست هام هذا الموسم، ليصبح في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المراكز المؤدية للهبوط.

وعلى الرغم من حصول بيلجريني على العديد من الفرص من أجل تحسين الأوضاع منذ بداية الموسم، إلا أن المدرب التشيلي لم يتمكن من أن إيجاد الحلول مما جعل الإقالة خطوة لا مفر منها.

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العديد من الأسماء باتت مرشحة لخلافة بيلجريني، ولعل الاسم الأبرز هو ديفيد مويس، والذي كان مدربًا لوست هام قبل وصول مدرب ريال مدريد السابق إلى لندن في الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن بيليجريني قاد وست هام في العام الماضي لاحتلال المركز العاشر في البريميرليج وقدّم أداءً ممتعًا للغاية، لكن الأمور اختلفت كثيرًا منذ بداية هذا الموسم، إذ حقق الفريق معه الفوز في 5 مباريات خلال 20 جولة حتى الآن.

كما يجدر الإشارة إلى أن صاحب الـ66 عامًا سبق له وأن حقق لقب الدوري الإنجليزي عندما كان مدربًا لمانشستر سيتي خلال موسم 2013-2014.