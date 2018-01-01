رسميًا | وست هام يُعلن ضم سمير نصري

لاعب مانشستر سيتي سابقًا يجتمع بمدربه من جديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن وست هام رسميًا عن تعاقده مع سمير نصري حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التجديد لمواسم أخرى.

ويتدرب اللاعب الفرنسي مع وست هام منذ نوفمبر الماضي مع وجود اتفاق حول انضمامه للفريق بعد نهاية فترة إيقافه، إذ يسعى نصري لإحياء مسيرته الكروية التي تضررت كثيرًا في العامين الأخيرين.

وكان الويفا قد عاقب صاحب الـ30 عامًا بالإيقاف لمدة عام ونصف بعد إدانته بتعاطي مادة منشطة دون علمه في عيادة أمريكية خلال لعبه معارًا من مانشستر سيتي إلى إشبيلية موسم 2016-2017، وتنتهي مدة الإيقاف في يناير 2019.

وكان اللاعب وقت إعلان العقوبة قد فسخ للتو عقده مع أنتاليا سبور وكان في طريقه إلى لاس بالماس الإسباني لكن الإيقاف أوقف كل خططه، وسينم الآن ليعمل مع مدربه السابق في السيتي "مانويل بيلجريني" الذي يُعد من أهم معجبيه.

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وقال نصري أنه اختار وست هام بسبب مشروعه الطموح وامتلاكه كل ما يلزم ليُصبح أحد أهم الفرق في لندن، مضيفًا "نحن نلعب أمام 60 ألف مناصر، نلعب في الملعب الأولمبي، نمتلك ملاعب للتدريب، ولدينا ملاك لديهم رغبة في الاستثمار وامتلاك فريق جيد. كل شيء هنا موجود لنقوم بعمل عظيم".

"العودة لأقوى بطولة تنافسية في العالم مع فريق طموح ومدرب أعرفه هو الوظيفة الأفضل في العالم، وأنا متحمس جدًا لها".

ورحب المدرب بيلجريني بلاعبه السابق مبديًا سعادته البالغة بالعمل معه مجددًا ومشيدًا بعمل الفرنسي الهائل خلال الأسابيع الأخيرة بهدف استعادة مستواه البدني بعد توقفه عن اللعب لفترة طويلة.

وأضاف "نصري سيُضيف بُعدًا جديدًا لهجومنا، فهو لاعب مهاري جدًا يلعب الكرة بجودة عالية ولديه القدرة على التألق في المباريات المهمة. لديه بالفعل خبرة ممتازة في البريميرليج ونأمل أن يؤثر إيجابيًا على الفريق بين الآن ونهاية الموسم".