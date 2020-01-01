رسمياً.. وانياما يترك توتنهام للعمل مع هنري بالدوري الأمريكي

اللاعب لم يظهر مع الفريق منذ قدوم جوزيه مورينيو

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، مساء الثلاثاء، عن رحيل لاعب وسطه الكيني فيكتور وانياما لصفوف نادي مونتريال إيمباكت الكندي الذي يلعب بالدوري الأمريكي للمحترفين.

وانياما لم يظهر مع توتنهام منذ قدوم جوزيه مورينيو كمدرب للفريق بدلاً من ماوريسيو بوتشيتينو، ولعب 4 مباريات فقط مع سبيرز على مدار الموسم.

اللاعب كان على وشك الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، والعودة مرة أخرى للدوري الاسكتلندي، لكن الصفقة فشلت في النهاية.

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OFFICIAL: Thierry Henry's have agreed a deal to sign Victor Wanyama from 🤝 pic.twitter.com/XjBQb5dugC — Goal (@goal) March 3, 2020

توتنهام قال في بيان عبر موقعه الرسمي:"لقد توصلنا لاتفاق نهائي مع مونتريال أحد أندية الدوري الأمريكي للمحترفين، على انتقال وانياما لهم، نتمنى له كل التوفيق".

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ويخوض بذلك صاحب الـ28 سنة رحلة جديدة بعيداً عن أوروبا، ليعمل مع تييري هنري أسطورة أرسنال السابق المدرب الحالي لمونتريال.

يذكر أن وانياما ظهر في 97 مباراة بقميص توتنهام بجميع البطولات، منذ انتقاله من ساوثامبتون في 2016، ونجح في تسجيل 7 أهداف مع النادي اللندني.