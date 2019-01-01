رسميًا - هشام محمد ينتقل إلى الاتحاد السكندري مجانًا

بعد أن أعاده الأحمر منذ عامين، يعود مرة أخرى للاستغناء عنه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الاتحاد السكندري بشكل رسمي، حصوله على خدمات هشام محمد؛ لاعب وسط الأهلي المصري، لمدة موسمين مقبلين.

ويأتي انتقال صاحب الـ29 عامًا إلى زعيم الثغر في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم المنقضي.

وأوضح النادي السكندري أن اللاعب رحب بالانضمام لصفوفه مباشرةً، رغم امتلاكه عدة عروض أخرى، بعد إشارة طلعت يوسف؛ المدير الفني، بإمكانياته والخبرات الكبيرة التي يمتلكها.

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لاعب الوسط كان قد رحل عن الأهلي من قبل في يناير 2011 معارًا إلى سموحة السكندري، ثم تمت إعارته مرة أخرى للشركة في صيف 2011.

وفي صيف 2012، رحل بشكل نهائي عن الأحمر منضمًا إلى مصر المقاصة، قبل أن يعود الأهلي لشرائه في صيف 2017.

وخلال الموسم المنقضي، شارك هشام مع الشياطين الحمر في 22 مباراة بمختلف البطولات، وحصد معه لقب الدوري المصري الممتاز.