رسميًا | هبوط نوريتش سيتي للدرجة الأولى بعد الخسارة من وست هام

أول الهابطين من البريميرليج

تأكد هبوط نادي نوريتش سيتي إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام وست هام يونايتد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ميكائيل أنطونيو هو من قاد الهامرز لأجل الفوز بالرباعية وذلك بالتسجيل في الدقائق 11، 45، 54، و74 ليصبح أول لاعب في تاريخ وست هام يحرز سوبر هاتريك للفريق في البريميرليج.

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وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند 21 نقطة، بينما بانتصار واتفورد على نيوكاسل يونايتد ارتفع رصيده إلى 34 نقطة، مما يعني أنّ الفارق 13 نقطة والمتبقي 3 مباريات فقط.

ولا يزال أستون فيلا وبورنموث الأقرب للهبوط بينما واتفورد ووست هام وبرايتون لا يزالون تحت التهديد ولكن بدرجات أقل.

نوريتش سيتي صعد إلى البريميرليج مطلع الموسم الحالي لكنّه لم يحقق سوى 5 انتصارات فقط و6 تعادلات وخسر في 24 مباراة.

ويُعد نوريتش أكثر الفرق هبوطًا من البريميرليج بواقع 5 مرات يليه كريستال بالاس وسندرلاند وميدلسبره في 4 مناسبات.

وشهد الدوري الإسباني أيضًا هبوط فريق إسبانيول بصورة رسمية للمرة الأولى منذ 28 عامًا بينما يستمر صراع الهبوط بين ريال مايوركا وليجانيس وإيبار.

جدير بالذكر أنّ ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي بصورة رسمية بعد جولتين فقط من استكمال المسابقة في يونيو الماضي.