رسميًا | هازارد أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

تعرف على جوائز الأفضل في أوروبا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فوز إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق، بجائزة أفضل لاعب في اليوربا ليج عن الموسم الماضي.

وتنافس هازارد مع زميله السابق أولييفيه جيرو ولاعب فرانكفورت وريال مدريد الحالي لوكا يوفيتش.

هازارد حقق بطولة الدوري الأوروبي رفقة تشيلسي وسجل هدفين في المباراة النهائية أمام أرسنال.

وكان أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، هو الأفضل في النسخة الماضية بينما سبقه بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

صاحب الـ 28 عامًا لعب 8 مباريات في النسخة الماضية من اليوربا ليج وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وانضم هازارد إلى صفوف ريال مدريد مقابل 130 مليون يورو إلا أنّه لم يشارك في أي مباراة رسمية حتى الآن بسبب الإصابة.