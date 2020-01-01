رسميًا .. نيويورك سيتي يعلن إعارة ميتريتش إلى الأهلي

الأهلي يتعاقد مع ميتريتش حتى يناير 2022 على سبيل الإعارة.

أعلن نادي نيويورك سيتي الأمريكي، عن إعارة الروماني ألكساندرو ميتريتش إلى النادي الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حتى يناير 2022.

وأشار نيويورك الأمريكي عبر موقعه الرسمي، إلى أن الأهلي ضم ميتريتش حتى يناير 2022، مع خيار الشراء بشكل نهائي في حالة وجود رغبة من النادي السعودي.

ومن المقرر أن ينضم ميتريتش إلى صفوف النادي الأهلي، بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب رومانيا في الأجندة الدولية، بعد سفره هذا الأسبوع للانضمام لمنتخب بلاده.

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ومن جانبه، تحدث ديفيد لي، مدير نادي نيويورك سيتي عن الصفقة، حيث قال: "بسبب الظروف الشخصية للاعب خلال هذا الوباء، شعرنا أن هذه أفضل خطوة لجميع الأطراف حاليًا بإعارته إلى النادي الأهلي، وهو بالطبع لاعب نؤمن به، وساعدنا في الفوز بمباريات كثيرة خلال العام ونصف الماضية".

وعلق ميتريتش على انتقاله إلى الأهلي قائلًا: "كانت فترة صعبة للغاية بالنسبة لي ولعائلتي، ونتوقع أن نستقبل طفلنا الأول أنا وزوجتي في الأسابيع المقبلة، حيث لم تكن قادرة على التواجد مع في نيويورك، وأريد أن أشكر النادي على إتاحة الفرصة لي لأكون مع عائلتي".

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وكانت إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، قد دخلت في مفاوضات جادة مع نادي نيويورك سيتي الأمريكي، من أجل ضم اللاعب الروماني، لتتم الصفقة بنجاح.