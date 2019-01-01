رسميًا .. نيكولا يخلف تياجو موتا في تدريب جنوى

النادي الإيطالي ينهي تجربة موتا القصيرة

أعلن نادي جنوى عبر موقعه الرسمي، تعيين لاعبه الأسبق دافيدي نيكولا مدربًا للفريق، بعد إقالة المدرب السابق تياجو موتا.

وفشل ذو الأصول البرازيلية في انتشال الفريق من براثن الضياع، كان آخرها السقوط أمام إنتر برباعية مع الرأفة قبل إجازة عيد الميلاد.

وتسببت النتائج السلبية مع صاحب القميص رقم 8 سابقًا مع باريس سان جيرمان، في تقهقر الفريق إلى المركز الأخير في جدول ترتيب أندية السيري آ.

وجاء نص البيان الذي نشره موقع النادي الرسمي على النحو الأتي "يعلن نادي جنوى أنه تم تعيين دافيدي نيكولا مدربًا للفريق بشكل رسمي".

وسبق لنيكولا أن دافع عن ألوان جنوى في تسعينات القرن الماضي، بالدفاع عن قميصه في 166 مباراة على مستوى الدوري الإيطالي.

وخاض المدرب البالغ من العمر 46 عامًا خمس تجارب تدريبية منذ احترافه مهنة التدريب عام 2010، وبدأها مع لومزاني ثم ليفورنو، باري، كروتوني والأخيرة كانت مع أودينيزي.