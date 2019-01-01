رسمياً - نيكولا كالينيتش يعود إلى الدوري الإيطالي من بوابة روما

بعد أقل من عام في الدوري الإسباني اللاعب الكرواتي يعود إلى إيطاليا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي روما الإيطالي، منذ قليل بشكل رسمي تعاقده مع المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش، قادماً من أتليتكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة.

وانضم كالينيتش إلى أتليتكو مدريد الموسم السابق، ليلعب معهم 17 مباراة سجل خلالها هدفين فقط، قبل أن ينضم إلى ذئاب العاصمة الإيطالية على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

الكرواتي صاحب الـ 31 عاماً، لعب من قبل في إيطاليا لكلا من فيورنتينا وميلان، منذ عام 2015.

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ومن المنتظر أن يكون كالينيتش هو المهاجم الثاني في روما، بعد البوسني إيدين دجيكو بعد رحيل باتريك شيك إلى لايبزيج الألماني.

جدير بالذكر أن أفضل مواسم الكرواتي الدولي، بالدوري الإيطالي كان 2016/17 مع فيورنتينا عندما لعب 42 مباراة سجل خلالهم 20 هدفاً.