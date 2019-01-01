ليج 1

رسميًا - نيس يتعاقد مع آدم وناس

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Getty Images
آدم وناس من نابولي إلى نيس على سبيل الإعارة

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أعلن نادي نيس الفرنسي رسميًا ضم النجم الدولي الجزائري آدم وناس قادمًا من صفوف نابولي الإيطالي لموسم واحد على سبيل الإعارة.

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وتألق وناس مع نابولي في موسمه الأول في الدوري الإيطالي، كما كان عنصرًا هامًا في تشكيل منتخب الجزائر الفائز بكأس الأمم الأفريقية في مصر هذا الصيف رغم كونه بديلًا في أغلب الوقت.

ومع خروجه من حسابات كارلو أنشيلوتي بالنسبة للموسم الحالي بعد انضمام المكسيكي هيرفي لوزانو إلى صفوف نابولي، بات وناس مجبرًا على البحث عن نادٍ آخر.

وقالت سكاي سبورتس إن تفاصيل الصفقة ستكون بنظام الإعارة مع أحقية الشراء، ستكلف الإعارة 2.2 مليون يورو خلال الموسم الذي ستتم فيه، وأحقية الشراء ستصل قيمتها إلى 22 مليون يورو.

وبسرعة انتهت المفاوضات بين الطرفين، وأعلن نيس عن الصفقة بشكل رسمي قبل حوالي 36 ساعة فقط من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.

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يذكر أن وناس لا يعد الجزائري الوحيد الذي انضم إلى صفوف نيس الفرنسي، حيث ضم النادي الثلاثي يوسف عطال وهشام بوداوي وآدم وناس بعد تألقهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

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