رسميًا - نيبوشا ميلوسيڤيتش مديرًا فنيًا للجونة

أعلن نادي الجونة المصري اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش مديرًا فنيًا للفريق بالموسم المقبل 2019-2020.

مراسم التوقيع تمت في حضور نادر شوقي؛ الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة النادي، وحسام غالي؛ مدير الكرة، بجانب مساعد المدرب الصربي فلادان بيروسيفيتش.

الشحات يتحدث عن مشكلة اللاعبين ورحيله عن الأهلي ووعد للجمهور

كان الجونة قد عانى الموسم الماضي من شبح الهبوط، إلا أنه في الأخير ضمن البقاء باحتلال المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.

We're happy to announce that Serbian manager Nebojsa Milosevic is officially our new head coach, alongside assistant coach Valadan Perasavic ✍🏼⚽️ #TheGounies

نرحب بمدربنا الصربى الجديد نيبوشا ميلوسيڤيتش ومساعده ڤلادان پيروسيڤيتش! نتمنى لهم كل التوفيق فى الموسم الجديد pic.twitter.com/IliIMg6sQk