رسميًا | نهضة بركان يضم زهير لعروبي

حارس مرمى الملعب التطواني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تعاقد نهضة بركان رسميًا مع زهير لعروبي لحراسة مرمى الفريق خلال المواسم الثلاثة القادمة.

وانتهى عقد لعروبي مع المغرب التطواني بنهاية الموسم الماضي، وقد انضم إليه خلال سوق الانتقالات الشتوي عقب فسخ عقده بالتراضي مع أحد السعودي الذي انضم له الصيف الماضي.

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ودخل صاحب الـ34 عامًا حسابات النادي المغربي بعد الرحيل الصادم والمفاجئ لحارس مرماه "عبد العالي المحمدي" وانتقاله لنادي أبها السعودي هذا الصيف.

ويأمل نهضة بركان في الاستفادة من الخبرة الواسعة لزهير لعروبي سواء محليًا أو أفريقيًا، إذ سبق للاعب أن فاز بدوري أبطال أفريقيا مع الوداد المغربي.

يُذكر أن نهضة بركان ينشط في تجديد عقود لاعبيه تلك الأيام، إذ أعلن مؤخرًا عن تجديد عقد كلًا من أمين الكاس وعمر النمساوي وبكر الهلالي وحمدي لعشير.