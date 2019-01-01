رسميًا - نقل الدوري السعودي مجانًا وتطوير الفيديو واستمرار الحكام الأجانب

زيادة عدد الكاميرات واعتماد تقنية الخريطة الحرارية لتطوير المسابقة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأحد، نقل مباريات دوري المحترفين مجانًا للعام الثاني على التوالي.

وتُقيم رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد، حفل تدشين للموسم الجديد 2019-2020.

الحفل مُقام في الصالة المغطاه بمدينة الملك عبد الله الرياضية، بحضور مسلي آل معمر؛ رئيس الرابطة، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس هيئة الرياضة، والفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، بجانب ممثلي الأندية.

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وأوضح الاتحاد خلال الحفل، أن المباريات سيستمر إذاعتها عبر القنوات السعودية الرياضية كما حدث الموسم الماضي.

وأطلق الاتحاد منصة إلكترونية لمشاهدة المباريات "GSA.Live"، على أن يتم إطلاق تطبيق للأجهزة الذكية قريبًا لنقل المباريات.

على جانب آخر، تقرر تطوير تقنية الفيديو، التي تم تطبيقها لأول مرة بشكل كامل الموسم المنقضي، لتزداد كاميراتها من ثمانية إلى 12.

وفي إطار تقليل الأخطاء التحكيمية أيضًا، قرر الاتحاد استخدام تقنية Crosshair المتقدمة، لرصد حالات التسلل الدقيقة.

في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2019 - 2020 سيتم تطوير تقنية حكم الڤيديو المساعد ⬇️#تدشين_الدوري_السعودي#MBSLeague#الدوري_مولع pic.twitter.com/BKzaL71YA8 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) August 18, 2019

وكذلك تقرر زيادة عدد الكاميرات الناقلة للمباريات إلى 28 كاميرا، مع استخدام تقنية الخريطة الحرارية لتتبع اللاعبين، وإضافة خاصية الإحصائيات والأرقام خلال المباريات.

وأكد الاتحاد السعودي أنه سيستمر أيضًا الاعتماد على نخبة من الحكام الأجانب المميزين في الموسم الجديد.

يذكر أن الموسم الجديد من المقرر أن ينطلق في 22 من أغسطس الجاري، بخوض مباراتين في اليوم الأول بين النصر وضمك، والأهلي والعدالة.