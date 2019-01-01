رسميًا - نابولي يحل مشاكله مع مانولاس ويحسم ضمه من روما

نابولي يحسم صفقة ضم كوستاس مانولاس من صفوف روما والإعلان الرسمي في خلال ساعات قليلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف روما الإيطالي أن نادي نابولي قد حسم صفقة ضم اليوناني كوستاس مانولاس من صفوف الجياليروسي.

جاء هذا عقب أن شهدت الساعات الماضية تعقدًا في مفاوضات انضمام اللاعب لصفوف الفريق الساحلي بسبب خلاف على الراتب.

وستكون الصفقة مقابل ٣٤ مليون يورو بالإضافة لـ ٢ مليون يورو كإضافات، وهي قيمة تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع روما.

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ومن المنتظر أن ينضم أمادو دياوارا من صفوف نابولي لروما في الساعات القليلة المقبلة، مقابل ١٨ مليون يورو وثلاثة ملايين إضافات.

وكان وكيل اللاعب مينو رايولا قد طالب بحصول لاعبه على ٤ مليون يورو دون الإضافات، في حين سعى نابولي لجعل الراتب ٣.٥ مليون يورو فقط.

جدير بالذكر أن الصفقة تأتي ليحل مانولاس بديلًا لألبيول الذي وافق على الرحيل لفياريال، وكان كل من يوفنتوس وميلان وأرسنال أيضًا مهتمين بالحصول على خدماته