رسمياً - ميهايلوفيتش يخرج من المستشفى ويتواجد مع بولونيا في الملعب

المدير الفني الصربي يقهر سرطان الدم ويؤازر فريقه من الملعب

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد الحساب الرسمي لنادي بولونيا الإيطالي أن المدير الفني الصربي سينيسا ميهايلوفيتش، قد غادر المستشفى، وسيكون على مقاعد فريقه لمباراة فيرونا مساء اليوم.

ويعاني المدير الفني الصربي، من مرض سرطان الدم، وغادر المستشفى اليوم لأول مرة منذ أسابيع، بعد تلقيه العلاج الكيميائي.

ومن المنتظر ان يفتتح بولونيا مسيرته في الدوري الإيطالي مساء اليوم أمام فيرونا في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Mister Sinisa Mihajlovic ha raggiunto la squadra in albergo e stasera sarà regolarmente in panchina #VeronaBologna #WeAreOne pic.twitter.com/z5YIOWPcut — Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 25, 2019

وبالرغم من إصابة ميهايلوفيتش، بمرض سرطان الدم منذ ستة أسابيع، إلا أنه كان يتابع تدريب الفريق من المستشفى باستخدام التكنلوجيا الحديثة.

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ولم يكتف المدير صاحب الـ 50 عاماً، بتدريب فريقه عن بُعد، بل يرغب في حضور المباراة الافتتاحية لبولونيا في الدوري الإيطالي.

وحذر الأطباء ميهايلوفيتش، لأن العلاج الكيميائي يسبب ضعفاً للعلاج المناعي، ولكن هناك تعاون بين الأطباء والجهاز الطبي لنادي بولونيا للحفاظ على سلامة المدير الفني.