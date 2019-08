رسمياً - مينيوليه ينتقل إلى كلوب بروج

أعلن كلوب بروج البلجيكي عن تعاقده مع سيمون مينيوليه حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، وذلك مقابل 8.2 مليون جنيه استرليني (10 مليون دولار) بحسب التقارير.

وسيدفع كلوب بروج مبلغ 6.4 مليون جنيه استرليني بشكل مبدئي، إلى جانب 1.8 كإضافات مرتبطة بشروط يحققها الحارس البالغ من العمر 31 عاماً.

وكان مينيوليه قد قضى 6 سنوات في أنفيلد، ولكنه الآن وقع عقداً مدته 5 سنوات مع النادي البلجيكي.

الحارس الذي خسر مركزه على مر آخر موسمين، مرة لصالح الألماني لوريس كاريوس والثانية للبرازيلي أليسون بيكر، كان قد انضم للريدز عام 2013 مقابل 9 مليون جنيه استرليني.

