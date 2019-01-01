الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رسمياً - ميلان يعلن عودة بونيرا لمعاونة جيامباولو

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التغييرات الإدارية مستمرة بالنادي الإيطالي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن عودة لاعبه دانيلي بونيري في دور تدريبي للفريق بداية من الموسم القادم.

بونيرا أعلن اعتزاله لكرة القدم مع فياريال هذا الأسبوع، ليبدأ رحلة جديدة مع كرة القدم ضمن الجهاز الفني للروسونيري.

صاحب الـ38 عاماً سيعمل ضمن الطاقم الفني للمدرب الجديد ماركو جيامباولو، ضمن حملة تغيير موسعة بميلان هذا الصيف.

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ويتواجد معه كل من فرانشيسكو كونتي، سالفالتوري فوتي وفابيو ميكاريلي لمعاونة المدير الفني الجديد.

وكان بونيرا قد لعب لميلان في الفترة من 2006 وحتى 2015، وظهر مع الفريق في 201 مباراة .

 

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