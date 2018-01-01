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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رسميًا | ميلان يُعلن استئناف قرارات الويفا في المحكمة الرياضية

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ومازال للحكاية بقية ..

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن مسلسل صراع ميلان مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن قوانين اللعب المالي النظيف سيشهد حلقة جديدة.

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كان الويفا قد فرض على ميلان عقوبة المنع من اللعب في الدوري الأوروبي هذا الموسم لمخالفته قوانين اللعب المالي النظيف خلال المواسم الثلاثة الأخيرة في عهد الرئيس السابق سيلفيو بيرلسكوني، لكن النادي الإيطالي وبعدما انتقلت ملكيته لبنك إيليوت استأنف لدى المحكمة الرياضية وربح القضية.

إذ ألغت المحكمة الرياضية قرارات الويفا وطالبته بمراجعة القضية من جديد، وبعد ساعات من خروج الفريق من الدوري الأوروبي بالخسارة أمام أولمبياكوس، أصدر الويفا عقوبات جديدة على الروسونيري.

وتمثلت تلك العقوبات في حرمانه من 12 مليون يورو من عوائد البطولة القارية وتهديده بالاستبعاد من البطولات الأوروبية لموسمي 2022-2023 و2023-2024 إن لم يصل لنقطة التعادل في ميزانيته بحلول يونيو 2021.

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ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل كذلك قرر الويفا منع الميلان من تسجيل أكثر من 21 لاعبًا في قائمته الأوروبية للموسمين القادمين، وهي القرارات التي رفضها النادي وأعلن رسميًا عودته للمحكمة الرياضية.

إذ قال في بيان له اليوم الإثنين "بعد تقييم القرارات التي اتخذها الويفا، يُعرب ميلان عن خيبة أمله ويُعلن أنه سيستأنف لدى المحكمة الرياضية في لوزان".

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