رسمياً | ميلان يخطف جوهرة لاتسيو

البرازيلي الواعد يحلم بالسير على خطى كاكا وغيره..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن موقع الدوري الإيطالي رسمياً عن انتقال البرازيلي الواعد لوان كاباني إلى صفوف ميلان قادماً من لاتسيو.

جاء ذلك بعد تقديم ميلان لعقد اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، إلى الاتحاد الإيطالي بصفة رسمية اليوم.

وقال كاباني لسبورت ميدياست:"أنا سعيد للغاية بهذا الانتقال، لقد كان حلماً لي أن ألعب في نادي بحجم ميلان".

وأضاف:"هذا أحد أكبر أندية العالم، أشكر كل من آمن بي، وسأعمل بكل جهدي لأرد تلك الثقة".

وتابع:"لقد كبرت وأنا أشاهد ميلان، الكثير من اللاعبين العظام لعبوا هنا، البرازيليون مثلي أيضاً، كاكا ورونالدينيو وكافو وغيرهم".

يذكر أن المهاجم الواعد قد سجل 13 هدفاً في 19 مباراة مع فريق لاتسيو للناشئين، ولا يزال بإمكانه تمثيل منتخب إيطاليا.