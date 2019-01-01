رسميًا - ميلان يتوصل لاتفاق مع فاسوني لتسوية الخلافات

نادي ميلان الإيطالي يتوصل لاتفاق مع المدير التنفيذي السابق ماركو فاسوني لتسوية الخلافات الدائرة في الأشهر الأخيرة بينهما.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ميلان عن توصله لاتفاق مع مديره التنفيذي السابق ماركو فاسوني لتسوية الخلافات التي دارت بينهما خلال الأشهر الأخيرة.

جاء هذا في بيان نشره النادي، حيث أعرب فاسوني عن سعادته بانتهاء المشاكل التي ضربت علاقته بميلان، وتمنى التوفيق للفريق فيما هو قادم.

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وقال فاسوني: أنا سعيد للغاية لوصولنا لهذه التسوية بالنهاية، ما حدث أحزنني للغاية وأتمنى الآن أن أنظر للمستقبل بشكل أفضل".

وأضاف: "لقد توصلنا لاتفاق مرضي بالنسبة لكلا الطرفين، والأمر الأهم بالنسبة لي أنني وضحت نفسي وتصرفاتي، لقد كنت دائمًا عادلًا مع الجميع".

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وأكمل: "الآن أستطيع أن أتمنى للميلان التوفيق فيما هو قادمً، تحديدًا أمنياتي تذهب لايفان جازيديس بتحقيق النجاحات على المستوى الرياضي والاقتصادي".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية كانت قد شهدت نزاعات بين كل من فاسوني وإدارة الميلان بسبب إقالته التي تمت قبل عدة أشهر.