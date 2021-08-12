رسمياً | ميسي يتقاضى راتبه من باريس بالعملات الرقمية!

ما هي الطريقة التي سهلت انتقال ميسي إلى باريس؟

كشف نادي باريس سان جيرمان عن اتفاقه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنضم حديثًا لصفوف النادي، عن سداد جزء من دفعة الترحيب الخاصة به بعملة الجماهير المشفرة "PSG Fan Token".

وأعلن نادي باريس سان جيرمان مؤخراً التعاقد مع ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر لمدة عامين براتب يصل إلى 35 مليون سنويًا

ماهي عملة الجماهير المشفرة؟

في عام 2018، خطا نادي باريس سان جيرمان خطوة رائدة وصنع شيء يربط الجماهير باللاعبين يسمى "PSG Fan Token"، وهي تعتبر أحدث صيحات العملات الرقمية في عالم كرة القدم.

ومن خلال شرائها يحصل المشجعون في جميع أنحاء العالم على فرصة لاختيار رسالة تحفيزية على حائط غرفة الملابس قبل مباراة رئيسية أو هدف الموسم أو الفائزين بجوائز نهاية الموسم للنادي.

وعمل باريس سان جيرمان لاستفادة من هذه الطريقة الجديدة والفريدة من نوعها لربط الجماهير بالنادي.

كيف سيحصل ميسي على راتبه بالعملات الرقمية؟

حسب ما نشرته شبكة "رويترز" عدد التونكات التي تم تضمينها في "حزمة الترحيب" الخاصة بميسي، والتي قدرت التقارير الإعلامية ما بين 25 و 30 مليون يورو من إجمالي التونكات ولم يكشف النادي عن نسبتهم في الحزمة، لكنه قال إن المبلغ "كبير".

وأنباء وصول ميسي إلى حديقة الأمراء أدى إلى زيادة كبيرة في الاهتمام برموز "PSG Fan Tokens" حيث تجاوزت أحجام التداول 1.2 مليار دولار في الأيام التي سبقت الانتقال.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تساعد باريس سان جيرمان لتنويع مصادر دخله وتحسيتها كما تضع الفريق الفرنسي كواحد من أكثر العلامات التجارية الرياضية ابتكارًا ورائدة في العالم.

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صرح رئيس باريس سان جيرمان للصحفيين أن العالم قد يصاب بالصدمة من الإيرادات المالية الناتجة عن تعاقد النادي مع نجم كرة القدم العالمي.

ومن المتوقع أن يحقق التوقيع مكاسب غير متوقعة من العائدات التجارية، من خلال طرق مثل مبيعات القميص.

في مؤتمر تقديم ميسي الرسمي كلاعب لباريس سان جيرمان قال الخليفي: "بالنسبة لقانون اللعب المالي النظيف كنت انتظر هذا السؤال شكرًا لك، نحن نطبق القانون من اول يوم لنا هنا ، ولدينا متخصصين تجاريا ودرسنا التوقيع قانونيا ولم نتمه الا بعدما تاكدنا من سلامة ذلك قانونيا".

ما هي العملة المشفرة؟

وقال: "نحن نطبق القانون من أول يوم لنا هنا، ولدينا متخصصين تجاريًا ودرسنا التوقيع قانونيا ولم نتمه الا بعدما تاكدنا من سلامة ذلك قانونيا .