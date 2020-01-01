رسميًا .. ميسي يتجاوز رقم بيليه كأكثر مسجل بقميص فريق واحد

ميسي الأكثر تسجيلًا مع فريق واحد

تجاوز قائد نادي برشلونة ليونيل ميسي الرقم التاريخي المسجل باسم أسطورة الكرة البرازيلية بيليه كأكثر لاعب يسجل أهداف بقميص فريق واحد في تاريخ كرة القدم.

وسجل ميسي هدف التعادل لنادي برشلونة في شباك فالنسيا في شوط المباراة الأول بين الفريقين والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ميسي سدد ركلة الجزاء التي احتسبها حكم اللقاء لنادي برشلونة ولكن حارس مرمى الخفافيش نجح في التصدي لها، ولكن الكرة ارتدت لتعود له من جديد ليسجلها برأسه.

المزيد من الفرق

الهدف كان رقم 643 للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص نادي برشلونة ليعادل الرقم التاريخي لبيليه مع سانتوس والذي صمد لعشرات السنوات.

واحتفل كامب نو الصامت بدون حضور جماهيري بهذا الإنجاز حيث أشارت لوحة الملعب إلى الرقم التاريخي لقائد نادي برشلونة بمجرد تسجيله للهدف.

الصورة التي وضعتها لوحة الملعب كانت لبيليه وهو يحمل ميسي والرقم 643 في الخلفية، وهو عدد الأهداف الذي سجله كل منهما بقميص برشلونة أو سانتوس.

وفي مباراة ريال بلد الوليد، احرز ميسي الهدف الثالث للبلوجرانا في الدقيقة 65 ليتجاوز رقم بيليه ويصبح أكثر لاعب إحرازًا للأهداف بقميص فريق واحد بواقع 644 هدفًا.

محمد صلاح وكلوب وماني .. عن أعجوبة الدنيا الثامنة