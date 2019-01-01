رسمياً | ميسي خارج قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس

الأرجنتيني يغيب للمباراة الرسمية الثانية على التوالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن برشلونة الإسباني عن قائمة فريقه لخوض مباراة ريال بيتيس على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع الثاني لليجا.

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي نجم الفريق، ليتأكد بصفة رسمية عدم مشاركته في مباراة الغد.

ميسي يثير الشكوك في برشلونة قبل لقاء بيتيس

جاء ذلك بعد غيابه عن التدريبات الجماعية اليوم، بالإضافة إلى عدم ظهوره في الحصص الاستشفائية للمصابين، الأمر الذي أثار الشكوك بشأن غيابه..

ويعاني النادي الكتالوني من نقص حاد في الوقت الحالي بالخيارات الهجومية، بإصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيليه أيضاً، بالتزامن مع رحيل مالكوم وخروج كوتينيو على سبيل الإعارة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

يذكر أن ميسي كان قد أصيب مع عودته إلى الفترة التحضيرية، ليغيب عن أولى المباريات الرسمية ضد أتلتيك بلباو في افتتاح الليجا، والتي شهدت خسارة برشلونة بهدف نظيف.