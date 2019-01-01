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رسميًا - ميريح ديميرال ينضم لصفوف يوفنتوس

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نادي يوفنتوس يعلن عن ضم اللاعب ميريح ديميرال من صفوف فريق ساسولو
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي يوفنتوس بشكل رسمي عن نجاحه في ضم اللاعب التركي ميريح ديميرال من صفوف ساسولو.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره يوفنتوس قبل قليل وأعلن من خلاله أن اللاعب وقع على عقود لمدة خمس مواسم تبدأ في الموسم الجديد.

وكتب النادي في البيان: "تدعيم آخر قوي لدفاع يوفنتوس جاء بضم اللاعب ميريح ديميرال، هو لاعب شاب ومدافع في منتخب تركيا وسيكون لاعبًا ليوفنتوس حتى ٢٠٢٤".

وأضاف البيان: "اللاعب من مواليد عام ١٩٩٨ ويملك قدرات فنية وبدنية كبيرة  للغاية، وكان قد انضم لساسولو في ٢٠١٩ وشارك في ١٤ مباراة".

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واكمل البيان: :"ميريح هو أصغر مدافع يسجل هدفين في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي، ومنع ٤٨ تسديدة أكثر من أي لاعب آخر في صفوف ساسولو".

جدير بالذكر أن اللاعب سيلعب بقميص يوفنتوس لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل، وتنتهي بنهاية شهر يونيو من عام ٢٠٢٤.

 

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