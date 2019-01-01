رسمياً - ميدو يُعلن قيادة الوحدة حتى نهاية الموسم

أعلن توصلي لاتفاق مع نادي الوحدة السعودي بشأن استمراري في منصبي لنهاية الموسم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الوحدة السعودي، استمراره في منصبه حتى نهاية الموسم الجاري.

ميدو غرد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعلن توصلي لاتفاق مع نادي الوحدة السعودي بشأن استمراري في منصبي لنهاية الموسم".

المدير الفني السابق لنادي الزمالك أضاف : "تعاقدت مع رئيس النادي على الاستمرار في منصبي لنهاية الموسم الحالي، وفخور بتواجدي في أقوى دوري داخل المنطقة العربية، بالإضافة إلى منافسة مدربين كبار كل أسبوع". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وكان ميدو كان قد تم اختياره مديرًا فنيًا للوحدة السعودي بصفة مؤقتة، منذ أسبوعين، وخاض مباراتين خسر واحدة وفاز بأخرى.

صباح الخير على الجميع..أعلن توصلي لاتفاق مع @alwehdaclub1 وأنهيت كل تفاصيل التعاقد مع رئيس النادي السيد المحترم @hatimk09 بعقد يمتد لنهاية الموسم ان شاء الله..دعواتكم بالتوفيق لنا ان شاء الله..فخور بتواجدي في أقوى دوري في المنطقة ألعربيه ومنافسة مدربين كبار كل أسبوع..دعواتكم لنا. — Mido (@midoahm) January 5, 2019

وساهم قيادة ميدو لفوز الوحدة الأول تاريخياً على الأهلي في منافسات دوري المحترفين في مواصلة مشواره مع الفريق.