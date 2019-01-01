رسميًا | مونريال يرحل عن أرسنال إلى ريال سوسيداد
أعلن نادي ريال سوسيداد توصله لاتفاق مع أرسنال للتعاقد مع ناتشو مونريال بعقد يمتد لموسمين وينتهي في عام 2021.
أوناي إيمري، مدرب الجانرز، أعلن منذ يومين إمكانية رحيل مونريال عن المدفعجية.
وقال سوسيداد في بيان رسمي إن اللاعب وقّع على عقد ينتهي في 30 يونيو عام 2021 وسوف يتم تقديمه بصورة رسمية يوم الإثنين المقبل.
🎥 Experiencia y calidad para la defensa. Así es @_NachoMonreal. ¡Conoce a nuestro nuevo fichaje! 🔵⚪🔵#MonrealTxuriUrdin #AurreraReala pic.twitter.com/KaaeyzjFaH— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 31, 2019
وكان محمد النني، لاعب الجانرز، قد سافر إلى تركيا تمهيدًا لانضمامه إلى فريق بشكتاش على أن يتم الإعلان الرسمي قريبًا.
ريال سوسيداد خسر ديربي الباسك مساء أمس، الجمعة، أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 33 عامًا انضم إلى أرسنال في 2013 كما لعب في إسبانيا لصالح أوساسونا وملقة.