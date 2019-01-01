رسميًا.. موناكو يقيل هنري ويعيد جارديم لتدريب الفريق

المدرب ليوناردو جاريم يعود لتدريب موناكو بعد شهور من إقالته

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي موناكو رسميًا تعيين المدرب ليوناردو جارديم في منصب المدير الفني للفريق، وإقالة تييري هنري من منصبه بسبب سوء النتائج.

وقال النادي في بيانه الرسمي عبر الإنترنت وأبرز ما جاء فيه: "فريقنا مرة بمرحلة معقدة، لقد أجبرنا على بيع أهم لاعبينا في فترة الانتقالات الصيفية ولم نستطع التعويض، لقد قلنا إن حقبة جارديم هي أحد أجمل الصفحات في تاريخ النادي، وحان الوقت لاستكمال عمله، هنري أسطورة وتولى المسؤولية في فترة عصيبة ومليئة بالإصابات، وكانت لديه خطة للعمل مع النادي لأهداف مستقبلية، ولكننا نحتاج لحل عاجل، نشكره على ما قدمه معنا في ناديه القديم".

لينيكر يهاجم رونالدو بسبب اختفاء طائرة سالا

يشار إلى أن المدرب البرتغالي الذي سبق له تدريب الفريق طيلة أربع سنوات وأقيل في أكتوبر الماضي، وقع على عقدًا جديدًا لتدريب فريق الإمارة الفرنسية لمدة عامين ونصف.

يذكر أن موناكو يحتل حاليًا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي.