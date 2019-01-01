رسميًا .. موناكو يُقيل جارديم ويعين مكانه مدرب إسبانيا السابق

الإقالة الثانية في غضون عام وأشهر قليلة

كما كان متوقعًا .. أعلن نادي موناكو بشكل رسمي، إقالة مدربه البرتغالي ليوناردو يارديم، على خلفية النتائج المحبطة التي حققها معه الفريق منذ بداية الموسم.

وفي نفس البيان، تم الإعلان عن تولي المدرب الإسباني روبرت مورينيو المهمة خلفًا لجاره البرتغالي، وذلك بعد إقالته من تدريب منتخب بلاده، عقب انتهاء مهمته بقيادة لا روخا إلى يورو 2020.

وتولى المدرب الأكاديمي مهمة تدريب المنتخب الإسباني بعد تنحي لويس إنريكي لظروف مرض ابنته الراحلة زانا، قبل أن يقرر العودة مرة أخرى الشهر الماضي، وجاء ذلك على حساب منصب مورينو.

وترددت أنباء في العديد من الصحف الفرنسية طوال الساعات القليلة الماضية، عن اقتراب إدارة موناكو من إعلان بيان طرد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وكانت صحيفة "نايس ماتين" اليومية، قد أكدت الإدارة قررت بالفعل التخلص من المدرب، وذلك للمرة الثانية في غضون عام تقريبًا.

وسبق لنادي الإمارة المنفصلة عن فرنسا، أن أقال مدربه البرتغالي في أكتوبر 2018، لتراجع النتائج والأداء، قبل أن يعيده النادي مرة أخرى، بعد تجربة تيري هنري غير الموفقة.

وقالت نفس الصحيفة، إن الإدارة كانت تخطط لإقالته قبل عطلة عيد الميلاد، إلا أن انتصاره العريض على ليل بخماسية مقابل هدف في إياب دور الـ16 لكأس الرابطة، جعل النادي يؤجل القرار لمساء اليوم السبت.

تجدر الإشارة إلى أن النادي الفرنسي كان يفاضل بين أكثر من اسم إسباني لخلافة جارديم منهم أوناي إيمري ومارسيلينو، لكن في النهاية وقع الاختيار على مورينو