رسميًا - موناكو يتعاقد مع بن يدر

تعرف على تفاصيل صفقة بن يدر لموناكو

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أعلن نادي موناكو الفرنسي إتمام التعاقد مع وسام بن يدر، لاعب إشبيلية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بعد دفع الشرط الجزائي في عقده.

بن يدر سجل 70 هدفًا في 138 مباراة لعبها مع إشبيلية منذ انضمامه في يوليو 2016 قادمًا من تولوز.

وذكر نادي الإمارة في بيان رسمي التعاقد مع بن يدر مقابل 40 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي: "سعيد للغاية لانني في موناكو، لقد شعرت برغبة كبيرة منهم في التعاقد معي ولذلك وافقت دون تردد".

وأوضح: "اخترت موناكو لأن لديّ إيمان كبير بالمشروع وسوف أحاول تقديم أفضل ما لدي وتسجيل العديد من الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز".

كما تخلى موناكو عن متوسط الميدان روني لوبز لينضم إلى صفوف إشبيلية مقابل 20 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ راداميل فالكاو، مهاجم موناكو، اعلن اقترابه من الرحيل عن صفوف فريق الإمارة ليكون بن يدر خليفته.

وحقق فالكاو بطولة الدوري الفرنسي في 2017 ليحرم باريس سان جيرمان من التتويج بها للمرة الأولى موسم 2012-2013 مع كارلو أنشيلوتي.