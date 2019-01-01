رسميًا - موريس شتاين مديرًا فنيًا للوحدة الإماراتي

تلميذ تين كات خليفته في العنابي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الأحد، رسميًا تعاقده مع الهولندي موريس شتاين، لتولي المسؤولية الفنية للفريق لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

الهولندي تين كات؛ المدير الفني السابق للعنابي، رحل عن صفوف الفريق في أواخر مايو الماضي، بناءً على رغبته، لأسباب شخصية. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يبدأ شتاين مهمته رسميًا مع الوحدة في أواخر يونيو المقبل مع عودة الفريق للتجمع الداخلي، استعدادًا للموسم المقبل.

*بيان رسمي | موريس شتاين*



تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المدرب الهولندي موريس شتاين "46 عام" ، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول خلفاً لمواطنه "تين كات" ، ولمدة عامٍ واحد قابل للتجديد.#WHDFC pic.twitter.com/LbiyDUwY99 — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) June 9, 2019

ويأتي التعاقد مع صاحب الـ46 عامًا بترشيح من تين كات، حيث يعد أحد تلامذته، الذين يثق في خلافته.

شتاين حصل من قبل على جائزة أفضل مدرب بدوري الدرجة الأولى الهولندي موسم 2016-2017، بجانب ترشيحه للجائزة نفسها الموسم الجاري.