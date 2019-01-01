الانتقالات
الانتقالات

رسميًا.. موراتا يعود لإسبانيا من بوابة أتلتيكو مدريد

التعليقات()
Getty
المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا يعود لإسبانيا من بوابة أتلتيكو مدريد

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن ضمه لألفارو موراتا مهاجم فريق تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد أعلنت أن تشيلسي قد وافق على التخلي عن خدمات موراتا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع منح أتلتيكو مدريد تفعيل بند حق الشراء مقابل 55 مليون يورو.

رونالدو، جريزمان ولاعبون ارتبطوا بقوة بأندية ولم ينضموا لها

اختيارات المحررين

يذكر أن ألفارو موراتا كان قد انضم لتشيلسي قادمًا من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية عام 2017، في صفقة قدرت بـ 70 مليون يورو.

 

الموضوع التالي:
الدوري المصري - الإسماعيلي يفوز على الاتحاد بهدفين ويصعد للمركز العاشر
الموضوع التالي:
خوان ماتا يحتفل بمرور 5 سنوات له بقميص مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
في عيد ميلاده الـ 41.. هل يكون عام بوفون الأخير في الملاعب؟
الموضوع التالي:
تحليل | خليفة صلاح في ليفربول!
الموضوع التالي:
إيفرتون يرفض عرض باريس سان جيرمان لضم إدريسا جاييه
إغلاق