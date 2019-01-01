رسميًا.. موراتا يعود لإسبانيا من بوابة أتلتيكو مدريد

المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا يعود لإسبانيا من بوابة أتلتيكو مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن ضمه لألفارو موراتا مهاجم فريق تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد أعلنت أن تشيلسي قد وافق على التخلي عن خدمات موراتا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع منح أتلتيكو مدريد تفعيل بند حق الشراء مقابل 55 مليون يورو.

رونالدو، جريزمان ولاعبون ارتبطوا بقوة بأندية ولم ينضموا لها

يذكر أن ألفارو موراتا كان قد انضم لتشيلسي قادمًا من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية عام 2017، في صفقة قدرت بـ 70 مليون يورو.