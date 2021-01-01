رسميًا .. موتسيبي رئيسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

رئيس صن داونز أصبح رئيسًا للاتحاد الإفريقي

أعلن اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، عن تولي باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتزكية، بعد انسحاب جميع منافسيه.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن تولي متسيبي رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي أصبح رئيسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد انسحاب جميع المنافسين له على هذا المنصب".

وأكد اتحاد جنوب إفريقيا على أن موتسيبي أصبح رئيسًا للاتحاد الإفريقي "كاف"، بعد انسحاب جميع الخصوم، بشكل متفق عليه بين جميع المرشحين.

وكان أوجستن سنجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والإيفواري جاك أنوما والموريتاني أحمد ولد يحيى، كانوا ينافسون موتسيبي على منصب الرئاسة، قبل إعلانهم الانسحاب من السباق.

انتخابات الاتحاد الإفريقي "كاف"، كان مقررًا لها يوم 12 مارس الجاري، ولكن بعد انسحاب كل المنافسين، أصبح موتسيبي هو الرئيس الجديد بالتزكية.

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ونشر الاتحاد الجنوب إفريقي تغريدة أخرى، بها صور لموتسيبي بجوار رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" جياني إنفانتينو، والنائبين الأول والثاني لـ"CAF" أحمد ولد يحيى وأوجستن سنجور.