رسمياً | منير الحدادي إلى إشبيلية من برشلونة
أعلن إشبيلية رسمياً انضمام منير الحدادي من صفوف برشلونة بعد إجراء الفحوصات الطبية مساء الجمعة.
ومن المقرر أن ينضم اللاعب الإسباني صاحب الأصول المغربية للفريق الأندلسي في عقد لمدة أربع سنوات ونصف.
اللاعب صاحب الـ 23 عامًا سينتقل لإشبيلية في صفقة قدرت بمليون يورو، وذلك قبل نهاية عقده الحالي مع برشلونة في الصيف المقبل.
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ولم يشارك منير مع برشلونة الليجا هذا الموسم سوى سبع مباريات، وكان قد لعب الموسم الماضي لفريق ديبورتيفو ألافيس على سبيل الإعارة، ومن قبله فريق فالنسيا.
🚨 OFFICIAL 🚨
Welcome to #SevillaFC, @Munirhaddadi 🏠#vamosmisevilla pic.twitter.com/wPmNFoUTbK — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 12, 2019
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في مسيرته مع الفريق الأول الذي شارك معه للمرة الأولى لعب في 56 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز فيها 12 هدفًا.
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أما على المستوى الدولي، فاختار منير تمثيل منتخب إسبانيا، الذي شارك معه في مباراة دولية واحدة حتى الآن.