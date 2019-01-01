رسميًا - منذر الكبير مدربًا للمنتخب التونسي لمدة 3 سنوات

المنتخب التونسي يعين مدرب وطني خلفًا لآلان جيريس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تعيين مدرب جديد لمنتخب نسور قرطاج خلفًا للفرنسي آلان جيريس المدير الفني السابق.

وكان جيريس قد رحل عن تدريب المنتخب التونسي عقب فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين، بعد كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

وكشف الاتحاد التونسي اليوم الثلاثاء، عن تعيين منذر الكبير كمدير فني للمنتخب التونسي لمدة 3 سنوات مقبلة في خطوة مفاجئة.

وكان منذر تولى تدريب الترجي التونسي في 4 مباريات في عام 2018 ولم ينجح حيث تلقى الهزيمة في 2 وتعادل في واحدة وفاز في لقاء وحيد.

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ويمتد عقد منذر الكبير المدرب الوطني للمنتخب التونسي، لمدة 3 سنوات ينتهي في 2022 أي بعد منافسات كأس العالم الذي سيقام في قطر.