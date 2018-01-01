رسميًا - منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا مارس المقبل

المنتخب المصري يتلقى موافقة من نظيره النيجيري بلقائه وديًا في مارس

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، بيانًا عن المباراة الودية في مارس المقبل، ضمن التوقف الدولي.

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تقدم الاتحاد المصري بطلب استضافة البطولة بعد سحبها من الكاميرون.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر سيواجه نظيره النيجيري، يوم 26 مارس المقبل، وديًا في نيجيريا. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وجاء البيان على النحو التالي: "تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة نظيره النيجيري على إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين في نيجيريا يوم 26 مارس المقبل خلال فترة التوقف الدولية التي ستشهد أيضًا آخر مباريات المنتخب الوطني الأول في تصفيات الأمم الأفريقية أمام النيجر بالنيجر خلال أحد أيام 22، 23، 24 مارس المقبل".

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة نظيره النيجيري على إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين في نيجيريا يوم 26 مارس المقبل خلال فترة التوقف الدولية التي ستشهد أيضا آخر مباريات المنتخب الوطني في تصفيات الأمم الأفريقية أمام النيجر بالنيجر أحد أيام 22، 23، 24 مارس المقبل. pic.twitter.com/k9oLk5T9XC — EFA.eg (@EFA) December 20, 2018

ويختتم منتخب مصر مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمواجهة نظيره منتخب النيجر، حيث حسم التأهل إلى البطولة برفقة تونس.

ومن المنتظر أن يكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن البلد المستضيف لبطولة كأس الأمم، يوم 9 يناير المقبل في حفل الكاف.