رسميًا | مقدمة لرحيل أليوسكي؟ .. الأهلي يتعاقد مع ظهير أيسر جديد

الأهلي يستعد لموسم الجديد في دوري يلو

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا تعاقده مع الظهير الأيسر إبراهيم الزبيدي قادمًا من الطائي، وهو ما يبدو مقدمة لرحيل لاعبه المقدوني إزجان أليوسكي.

الراقي كان قد أعلن أمس تجديد عقد مدربه روبرت سيبولدي ليقوده في الموسم الجديد الذي سيقضيه في دوري الدرجة الأولى السعودي، ويُعد الزبيدي أول اللاعبين الجدد الذين ينضمون للفريق عقب الهبوط من دوري المحترفين.

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وأوضح الأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن مدة العقد موسم واحد لكن دون أن يكشف نوع الانتقال إن كان بالإعارة أم نهائي، علمًا أن عقد اللاعب مع الطائي ينتهي في صيف 2023.

الزبيدي خاض 20 مباراة مع فريقه في الدوري السعودي الموسم الماضي صنع بها هدفين، وهو أحد خريجي الفئات السنية في الوحدة وسبق له أن ارتدى قمصان النصر ونجران والتعاون.

أليوسكي كان أحد نجوم الدوري السعودي في الموسم الماضي، وقد تم اختياره ضمن التشكيل المثالي للبطولة من مختلف المصادر المتابعة، ويُصنف الظهير الأيسر الأفضل في السعودية لقدراته الدفاعية الجيدة جدًا والهجومية الممتازة.

✍️ تعاقد

⚽️ إبراهيم الزبيدي أهلاوياً 💚

⚽️ ظهير أيسر

🗓 موسم رياضي واحد #الأهلي pic.twitter.com/9NkzHl4ErM — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 18, 2022

المقدوني الذي انضم للأهلي بداية الموسم الماضي لعب 28 مباراة في الدوري السعودي وترك بصمته على 15 هدفًا بإحراز 6 وصناعة 9، وقد تحدثت عديد التقارير عن رغبته بفسخ عقده والرحيل بعد هبوط الفريق لدوري يلو.