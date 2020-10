رسمياً .. مصر تفوز بتنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم، الجمعة، عن فوز مصر بتنظيم نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية من المسابقة.

الاتحاد سبق أن أعلن عن إقامة نهائي النسخة الحالية بنظام المباراة الواحدة، وإلغاء الذهاب والإياب تزامناً مع أزمة كورونا .

فوز مصر بتنظيم نهائي المسابقة، يصب بصورة كبيرة في مصلحة الثنائي المصري الأهلي والزمالك، حيث يتواجد كل منهما في نصف النهائي.

🚨 Ladies & gentleman, presenting the host country for the #TotalCAFCL final: 🇪🇬 pic.twitter.com/BAzPBVvMck