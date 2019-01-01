رسمياً – مشاركة الترجي والنجم الساحلي في البطولة العربية

أبطال آخر نسختين من البطولة العربية سيتواجدان في النسخة الجديدة

فيسبوك تويتر بلال محمد

جرت اليوم، في تونس مراسم توقيع اتفاقية مشاركة ناديي النجم الساحلي والترجي، التونسيين في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وجرت توقيع الاتفاقية، بحضور مدير البطولة طلال آل الشيخ، بالإضافة إلى حضور ممثلي النجم والترجي، وممثلي الاتحاد التونسي لكرة القدم.

ومن المنتظر ان تنطلق قرعة البطولة يوم السبت القادم، على أن تكون فعاليات البطولة في الفترة من أغسطس إلى أبريل القادم.

ويشارك في البطولة 32 فريقاً من مختلف الدول العربية، منهم الوصل والجزيرة من الإمارات، الاتحاد والشباب من السعودية، الإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر، والمريخ والهلال من السودان.

جرى اليوم في #تونس، توقيع اتفاقية مشاركة ناديي #النجم_الساحلي و #الترجي في بطولة #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال القادمة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور مدير البطولة طلال آل الشيخ، وفي حضور ممثلي الجامعة التونسية لكرة القدم وناديي النجم الساحلي والترجي. pic.twitter.com/csImNVLMBP — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 24, 2019

وشارك الثنائي التونسي من النسخة الماضية من البطولة، وحقق النجم اللقب على حساب الهلال السعودي، بينما ودع فريق باب سويقة البطولة من أدوارها الأولى على يد الاتحاد السكندري المصري.

الجدير بالذكر أن النسخة الحالية من البطولة ستحمل استم كأس محمد السادس للأندية الأبطال نسبة إلى ملك المغرب.