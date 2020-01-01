رسميًا - مد فترة توقف الدوري المصري حتى نهاية أبريل الجاري

اتحاد الكرة المصري يعلن مد فترة توقف النشاط الرياضي

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا يحدد فيه مصير بطولة الدوري المصري الممتاز خلال انتشار وباء "كورونا".

انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة ضرب الكثير من بطولات كرة القدم في جميع أنحاء العالم وتأجيل وإلغاء منافسات عديدة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أّجل منافسات الدوري المصري الممتاز، خلال الوقت الحالي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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وجاء البيان الرسمي ليمدد فترة تجميد النشاط في مصر، حيث قال: "بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارًا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يومًا أخرين".

وأضاف البيان: "يسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

وتابع اتحاد الكرة المصري: "كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 15 مارس، وتم مد تعليق النشاط 15 يوما آخرين نهاية الشهر الماضي تنتهي في 14 أبريل الحالي".

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ومن المقرر أن يحسم الاتحاد المصري لكرة القدم مصير البطولة في نهاية الشهر الجاري بعد نهاية فترة الحظر.