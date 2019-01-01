رسميًا - مدينة الملك عبد الله ملعب محايد لثلاث مباريات بكأس الاتحاد الآسيوي

هلال القدس والنجمة اللبناني والجيش السوري ضيوفًا على المملكة السعودية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، اختيار ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة السعودية، ليكون ملعبًا محايدًا لثلاث مباريات بكأس الاتحاد الآسيوي.

الملعب سيستضيف مواجهة هلال القدس الفلسطيني أمام الجيش السوري في 30 من إبريل الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

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فيما سيُقام عليه مباراتي الذهاب والإياب بين الفريق الفلسطيني أمام النجمة اللبناني، في الثالث والسادس من مايو المقبل.

هلال القدس يقع في المجموعة الأولى بالمركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط من مباراتين، بينما يتذيل النجمة المجموعة دون أي نقاط، حيث خسر لقاءين.

أما الصدارة فيحتلها الجيش بثماني نقاط، يليه الوحدات الأردني بسبع نقاط، ولعب كل منهما أربع مباريات.