رسميًا - مدرب مصر السابق يعود للتدريب في الدوري الإسباني

المدرب المكسيكي يستعد لمغامرته الخامسة في الليجا

أعلن نادي ليجانيس الإسباني عن تولي المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر لمنصب مدرب الفريق.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن تقديم المدير الفني الجديد سيكون مساء اليوم الأحد.

وكانت إدارة النادي الإسباني قد أقالت المدرب السابق المؤقت، بعد فوزه في مباراة وهزيمته في اثنين منذ توليه المهمة بشكل مؤقت بدلاً من بيليجرينو.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن مدرب اليابان الأسبق سيستهل مشواره مع ناديه الجديد بمواجهة ريال سوسييداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب "أنويتا" لحساب الأسبوع الثالث عشر لليجا، ومن ثم سيستضيف برشلونة في الجولة التالية، وبعدها سيحل ضيفًا على ملعب "سانشيز بيزخوان" لمواجهة إشبيلية، على أمل أن يبعد الفريق عن المركز الأخير.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 4, 2019

وسيكون ليجانيس هو خامس نادي إسباني يقود المدرب المكسيكي بعد توليه من قبل أندية أوساسونا، وأتلتيكو مدريد وسرقسطة وإسبانيول.

وكان أجيري قد أقيل من تدريب الفراعنة بعد فشله في تحقيق آمال وتطلعات الجماهير في بطولة أمم إفريقيا بالخروج من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا، في البطولة التي جرت على الأراضي المصرية في فصل الصيف الماضي.