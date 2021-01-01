رسميًا .. مدرب الهلال السابق مديرًا فنيًا للوحدة

الوحدة يعين مدربًا جديدًا استعدادًا لما تبقى من الدوري السعودي للمحترفين

أعلن نادي الوحدة السعودي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع اليوناني جورجوس دونيس ليتولى القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين موقف فرسان مكة.

وكان البرتغالي فييرا رحل عن تدريب الفريق المكي مؤخرًا، ويسعى الفريق لتحسين وضعه في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف نادي الوحدة، اليوم الثلاثاء، عن تولي تدريب دونيس قيادة الفريق الفنية، دون الكشف عن مدة العقد المبرم بين الفريقين اليوم.

وكان دونيس قد تواجد في وقتٍ سابق في الدوري السعودي للمحترفين، حيث قاد نادي الهلال في الفترة بين فيراير 2015 حتى مايو 2016.

وتولى دونيس تدريب الهلال في 66 مباراة، حقق الفوز في 44 لقاء وتعادل في 11 وتلقى 10 هزيمة، أحرز لاعبيه 144 هدفًا، وتلقت شباك الفريق 62 هدفًا.

وتوج المدرب اليوناني مع الهلال بـ3 بطولات، كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد السعودي وكأس السوبر السعودي.