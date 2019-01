رسمياً - مدرب المحمدي السابق يتولى قيادة شيفيلد

أعلن شيفيلد وينسداي الإنجليزي عن تعيين ستيف بروس مدرباً للفريق، على أن يتولى المهمة في الأول من فبراير.

أيضاً كان بروس مدافعاً سابقاً لمانشستر يونايتد، ومدرباً لمانشستر سيتي في بادئ حقبة التمويل الإماراتي.

كما كان المدرب مرشحاً لقيادة المنتخب الإنجليزي في 2016، حيث أجرى مقابلة قبل الإعلان عن تعيين سام آلاردايس.

4 - No manager in history has won more promotions to the top-flight of English football than Steve Bruce (4, level with Neil Warnock). Hoot. pic.twitter.com/HnT3N553Mr