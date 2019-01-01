رسمياً - مدافع موناكو ينضم إلى ميلان

أول أعمال كشاف الروسونيري الجديد جيفري موكاندا بالميركاتو الشتوي الحالي

نجح نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع ليروي أباندا مدافع نظيره الفرنسي موناكو، في صفقة جديدة للروسونيري بالميركاتو الشتوي.

أباندا كتب رسالة عبر حسابه على موقع إنستجرام، مودعاً فيها موناكو وجماهيره بعد تجربته معهم.

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الموقع الرسمي لميلان أكد أن صاحب الـ18 عاماً وقع على عقد ممتد حتى 2023.

ومن المتوقع أن يلعب أباندا مع فريق الشباب لميلان لما تبقى من الموسم الحالي، على أن يصبح لاعباً بالفريق الأول بداية من الموسم القادم.

الفشل ليس خطأ دائمًا فـ"ببساطة" يمكن أن يكون هو أفضل ما يمكن عمله تحت ظروف معينة، الفشل الحقيقي هو التوقف عن المحاولة.



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اللاعب الشاب تألق بشكل لافت مع منتخب فرنسا بكأس الأمم الأوروبية للشباب، حيث سجل هدفين وصنع 3 في 10 مباريات.

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ويتفوق بذلك ميلان على نظيره الإيطالي يوفنتوس، في التعاقد مع أباندا الذي يجيد اللعب كظهير أيسر.

ويعتبر أباندا هو اللاعب الأول الذي يتعاقد معه ميلان بناء على توصية رئيس الكشافة الجديد جيفيري موكاندا.