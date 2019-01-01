الانتقالات

رسميًا - مدافع الهلال ينتقل إلى الرائد

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الصفقة تمت على سبيل الإعارة لموسم واحد
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الرائد تعاقده بشكل رسمي اليوم الأربعاء، مع محمد الدوسري؛ ظهير أيمن الهلال السعودي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

صاحب الـ20 عامًا هو الصفقة رقم 13 للفريق البريدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والثانية من الزعيم، بعدما حصل من قبل على خدمات عمر العودة في صفقة انتقال حر.

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فيما رحل عن صفوف الهلال خلال الصيف الجاري 15 لاعبًا بخلاف الدوسري، على رأسهم الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" وديجينيك.

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ومن المقرر أن يستهل الرائد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 24 من الشهر الجاري، بمواجهة اتحاد جدة، على ملعب الجوهرة المشعة.

يذكر أن الرائد احتل الموسم الماضي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، جمعها من الفوز في عشر مباريات، وثمانية تعادلات و12 هزيمة.

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