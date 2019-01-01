رسميًا - مدافع الهلال ينتقل إلى الرائد

الصفقة تمت على سبيل الإعارة لموسم واحد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الرائد تعاقده بشكل رسمي اليوم الأربعاء، مع محمد الدوسري؛ ظهير أيمن الهلال السعودي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

صاحب الـ20 عامًا هو الصفقة رقم 13 للفريق البريدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والثانية من الزعيم، بعدما حصل من قبل على خدمات عمر العودة في صفقة انتقال حر.

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فيما رحل عن صفوف الهلال خلال الصيف الجاري 15 لاعبًا بخلاف الدوسري، على رأسهم الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" وديجينيك.

✍🏻|| أنهى رئيس مجلس إدارة نادي #الرائد @falmotawaa9 هذا اليوم إجراءات التوقيع مع اللاعب " محمد الدوسري " قادماً من نادي الهلال



العمر : 20 سنة

المركز : ظهير يمين

العقد : إعارة لموسم واحد pic.twitter.com/amlDD2oh1d — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 21, 2019

ومن المقرر أن يستهل الرائد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 24 من الشهر الجاري، بمواجهة اتحاد جدة، على ملعب الجوهرة المشعة.

يذكر أن الرائد احتل الموسم الماضي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، جمعها من الفوز في عشر مباريات، وثمانية تعادلات و12 هزيمة.