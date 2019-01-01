رسمياً – مدافع السد ينضم إلى الوكرة على سبيل الإعارة

إدارة الوكرة تواصل تدعيم الفريق استعداداً للموسم الجديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الوكرة القطري، رسمياً تعاقده مع المدافع أحمد سهيل، لاعب نادي السد على سبيل الإعارة لمدة موسماً واحداً.

وقرر مجلس إدارة السد، التخلي عن اللاعب صاحب الـ 20، على سبيل الإعارة من أجل اكتساب المزيد من الخبرة للمشاركة أساسياً في المواسم المقبلة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الوكرة: "الموج الأزرق يتعاقد مع احمد سهيل لاعب نادي السد ومنتخبنا الأولمبي، إعارة لمدة سنه واحده حتى نهاية الموسم 2019/2020".

ومن المنتظر ان ينضم اللاعب إلى تدريبات الوكرة، في الفترة الحالية من أجل الاستعداد للسفر إلى المعسكر الإعدادي للموسم القادم يوم 24 يوليو الجاري في تركيا.

📃 | " #الموج_الأزرق " يتعاقد مع احمد سهيل لاعب نادي #السد ومنتخبنا الأولمبي ، إعارة لمدة سنه واحده حتى نهاية الموسم 2019 \ 2020 : @ahmadss37 @AlsaddSC pic.twitter.com/7akB8hES7k — نادي الوكرة الرياضي (@alwakrah_sc) July 10, 2019

وضمن الوكرة المشاركة الموسم القادم، في دوري نجوم قطر بعدما حقق دوري الدرجة الثانية الموسم المنصرم.

وتسعى إدارة الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز، إلى تدعيم صفوف الفريق، بتعاقدها مع العديد من اللاعبين أمثال أوفيني قائد النصر السعودي السابق، ومحمد بن يطو.