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رسمياً – مدافع الأهلي الناشئ ينضم لصفوف الجونة

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الجونة يحصل على لاعب ثالث من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الجونة، حصوله على توقيع مدافع الأهلي الناشئ محمود الجزار، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأكد أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات والتسويق بالقلعة الحمراء، أن الصفقة تمت مع الجونة، بعد موافقة الجهاز الفني للنادي الأهلي.

وأشار توفيق، إلى أن الإعارة جاءت من أجل منح فرصة للاعب في المشاركة ببطولة الدوري لاكتسابه الخبرات والثقة، مؤكداً على أن الجزار من اللاعبين الذين سيتم الاعتماد عليهم في الأهلي بالمستقبل.

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وحصل الجونة على ثنائي الأهلي أحمد ياسر ريان، وأحمد حمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة أيضاً.

الجدير بالذكر ان الجزار، يعد هو سابع اللاعبين الراحلين عن صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الحالية، بعد كلاً من حمدي وريان، وعمرو بركات، وصبري رحيل وعمار حمدي، وساليف كوليبالي.

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