رسميًا - محمد عبد الرحمن يجدد عقده مع العين حتى عام 2023

صاحب الـ30 عامًا يؤكد أنه لم يفكر في الرحيل عن الزعيم مطلقًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي العين الإماراتي اليوم الأربعاء، رسميًا تجديد عقد محمد عبد الرحمن؛ لاعب وسط الفريق، لمدة أربع سنوات مقبلة، لينتهي عقده بنهاية موسم 2022-2023.

لاعب الوسط صاحب الـ30 عامًا انتهى عقده القديم مع الزعيم بنهاية الموسم المنقضي، ودارت المفاوضات خلال الأيام الماضية لاستمرار مسيرته مع الفريق.

وقال عبد الرحمن، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للبنفسجي: "رغبتي الحقيقية في إنهاء مسيرتي مع العين كبيرة جدًا، وأود أن أؤكد لكل من حاول أن يشكك في بقائي ضمن قائمة الزعيم، أنني لم أفكر لحظة في مغادرة بيتي الأول ولم أفكر كذلك في أي عرض تلقيته خلال الفترة الماضية، لأنني ابن العين النادي الذي منحني الكثير وأتطلع إلى رد التقدير لهذا الكيان الشامخ".

وبسؤاله عن سبب تأخر التجديد، علق: "الحقيقة الأمور كانت محسومة وقد أبلغت الإدارة برغبتي الحقيقية في تجديد عقدي قبل دخول فترة الستة أشهر، وربما كانت هناك ظروف خاصة لا علاقة لها بأي خلافات بيني والنادي على تمديد تعاقدي مع العين".

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عن إصابته التي تعرض لها مؤخرًا، أوضح: "الحمد لله أكملت برنامج التأهيل أخيرًا وبلغت حاليًا درجة الجاهزية المطلوبة لدخول جميع التحديات والدفاع عن شعار الزعيم في الموسم الكروي الجديد".

واختتم حول تطلعاته للموسم المقبل: "في اعتقادي أن الموسم المنتهي أصبح في حكم الماضي وبرغم الوصول لوصافة نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018، إلا أن طموح العين وجماهيره أكبر ولا يرضيهم سوى المركز الأول، ونتطلع إلى التعويض في السنوات القادمة إن شاء الله، خصوصًا في ظل التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي أخيراً لتعزيز صفوف الزعيم، في كل موسم العين مطالب بتحقيق البطولات وجمهور العين لا يرضى إلا بحصد الإنجازات واعتلاء منصات التتويج في جميع المسابقات التي يشارك فيها النادي، الأمر الذي يمنحنا الدافع المهم لإرضائهم وتعزيز رصيد إنجازات هذا الصرح الرياضي الكبير".

صاحب الـ30 عامًا منذ أن تم تصعيده للفريق الأول للعين في عام 2008، لم يرتدي أي قميص آخر بخلاف البنفسجي.

وشارك عبد الرحمن في 174 مباراة في مختلف البطولات مع الزعيم، سجل خلالهم 15 هدفًا وصنع 20 آخرين.