رسميًا – محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا من "BBC"

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية عن فوز النجم المصري محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في افريقيا عن العام 2018 وللعام الثاني على التوالي.

يأتي هذا بعد ان كان صلاح مرشحًا للحصول على الجائزة رفقة كل من مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس وكوليبالي مدافع نابولي وسادي ماني مهاجم ليفربول وتوماس بارتي نجم وسط ملعب أتلتيكو مدريد.

وحل النجم المغربي مهدي بن عطية في المركز الثاني في التصويت الخاص بالجائزة، بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في الموسم الماضي؟

وفاز محمد صلاح في الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإنجليزي بعد أن حطم الرقم القياسي الخاص بعدد الأهداف في موسم واحد ووصل للهدف رقم 32.

⚡⚽ He's done it again! @MoSalah is this year's BBC African Footballer of the Year! ⚡⚽



The @LFC forward who also plays for Egypt's national team is your #BBCAFOTY winner! 🇪🇬 pic.twitter.com/BwFhmMEzNv — BBC News Africa (@BBCAfrica) December 14, 2018