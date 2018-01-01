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رسميًا – محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا من "BBC"

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Getty Images
النجم المصري محمد صلاح ينال جائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب في افريقيا عن العام 2018.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية عن فوز النجم المصري محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في افريقيا عن العام 2018 وللعام الثاني على التوالي.

يأتي هذا بعد ان كان صلاح مرشحًا للحصول على الجائزة رفقة كل من مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس وكوليبالي مدافع نابولي وسادي ماني مهاجم ليفربول وتوماس بارتي نجم وسط ملعب أتلتيكو مدريد.

وحل النجم المغربي مهدي بن عطية في المركز الثاني في التصويت الخاص بالجائزة، بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في الموسم الماضي؟

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وفاز محمد صلاح في الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإنجليزي بعد أن حطم الرقم القياسي الخاص بعدد الأهداف في موسم واحد ووصل للهدف رقم 32.

كما سجل النجم المصري 10 أهداف في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا الذي خسره ليفربول في النهائي بعد إصابة صلاح الشهيرة في تلك المباراة، وسجل هدفي منتخب مصر في كأس العالم الأخير.

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ويعد صلاح مرشحًا أيضًا للقب أفضل لاعب افريقي الذي سيتم منحه من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم والذي أعلن عن ترشيحاته قبل ساعات.

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد لعب دورًا هامًا مع ليفربول في الأسابيع الأخيرة بعد تسجيله لهدف الفوز والصعود لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام نابولي وبعد هاتريك في شباك بورنموث.

 

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