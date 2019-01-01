رسميًا - محمد السهلاوي يعلن رحيله عن النصر

عشرة أعوام قضاها صاحب الـ32 عامًا في صفوف العالمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمد السهلاوي؛ مهاجم النصر السعودي، رحيله رسميًا عن صفوف الفريق، موجهًا رسالة واعية إلى جمهور العالمي.

إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم، قررت فسخ تعاقدها مع صاحب الـ32 عامًا، قبل نهاية عقده بعامين، حيث كان من المقرر أن ينتهي بنهاية موسم 2020-2021.

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وكتب السهلاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما أقسى الفراق، وما أصعب كلمات الوداع، شكرًا جماهير النصر الغالية، شكرًا لدعمكم، لوقفاتكم، للحب الذي وجدته منكم، كنتم وستظلون معي وفي قلبي دائمًا.

"لن أنسى الأيام التي احتفلنا سويًا فيها بعودة فارس نجد إلى مكانه الحقيقي، تلك اللحظات التي ستظل خالدة في عقلي، لن أنساكم".

وأضاف: "شكرًا زملائي نجوم نادي النصر الذين قضيت معهم أيامًا لا تنسى، شكرًا كحيلان الوفاء الأمير فيصل بن تركي، شكرًا للشامخ سعود آل سويلم، شكرًا أعضاء شرف العالمي ورجاله الأوفياء الذين كنتم معه في كل الظروف".

واختتم: "سيبقى هذا الكيان العظيم وجماهيره الوفية في قلبي دائمًا، استودعكم الله".

ما أقسى الفراق، وما أصعب كلمات الوداع

شكراً جماهير النصر الغالية

شكراً لدعمكم، لوقفاتكم، للحب الذي وجدته منكم

كنتم وستظلون معي وفي قلبي دائماً



لن أنسى الأيام التي احتفلنا سوياً فيها بعودة فارس نجد إلى مكانه الحقيقي

تلك اللحظات التي ستظل خالدة في عقلي



لن أنساكم — محمد السهلاوي (@Sahlawi_m10) June 1, 2019

صاحب الـ32 عامًا كان قد انضم لصفوف النصر في صيف عام 2009 قادمًا من القادسية، ليشارك معه في 210 مباراة.

وحصل السهلاوي مع العالمي على أربع بطولات بواقع ثلاث بطولات دوري محلي ولقب وحيد كأس ولي العهد.